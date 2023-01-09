Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen KAİSİAD Yönetim Kurulu Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen KAİSİAD Yönetim Kurulu Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAİSİAD) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini makamında kabul eden Öksüz, bir süre misafirleriyle sohbet etti.

Kabulde KAİSİAD tarafından Kars Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması düşünülen yatırımlar istişare edildi. KAİSİAD yönetimi daha sonra Valilik Makamı’ndan ayrıldı.