Ankara Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak, market, fırın ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik yaptığı denetimler aralıksız devam ediyor.

Ankara Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak, market, fırın ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik yaptığı denetimler aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması ve vatandaşın hayatını tehlikeye atacak durumlar yaşanmaması için denetimlerini özenle sürdürüyor. Ekipler, fırınlarda ve marketlerde satılan ekmeklerin gramajlarını ve fiyatlarını kontrol ederken aynı zamanda hijyen koşullarını da denetliyor. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri kontrol edilerek uygunsuz bulunan ürünler için cezai işlem uygulanıyor.

Vatandaşın alışveriş yaparken herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Denetimlerimizi sıklaştırdık. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Fırsatçılara izin vermeden vatandaşın güvenle alışveriş yapması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

Ekipler market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor. Ayrıca etiketsiz ürün satışına da izin verilmiyor. Ekipler bu kapsamda yaptıkları denetimler sırasında kanuna aykırı satış yapan zincir market ve esnaflara da cezai işlem uyguluyor.