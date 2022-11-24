Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda mesleğin önemine ve sorumluluğuna dikkat çekildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda mesleğin önemine ve sorumluluğuna dikkat çekildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların İlki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından Cumhuriyet Bulvarında bulunan tören alanına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Buradaki programın ardından Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programa geçildi. Etkinlikte Öğretmenler Günü nedeniyle konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, ”Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana, Öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anmak amacıyla Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğunu güzel bir gündür. İnsanoğlu var olduğu günden beri, onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleklerindendir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadıdır. Dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır; öğretmen" dedi.

Program emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi takdimi, adaylığı biten öğretmenlerin yemin töreni ile devam etti. Müzik dinletisi ve ikramların ardından program sona erdi.