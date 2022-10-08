Kahveseverlere özel mağazalarında MediaMarkt Barista köşelerini hayata geçiren MediaMarkt, İstanbul’da düzenlenen Coffee Festival’de yerini aldı. Marka, MediaMarkt Barista standını ziyaret eden kahveseverlere ikramlarda bulunurken 3 kez Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca ile de çeşitli atölyeler düzenledi.

Kahveseverlere özel mağazalarında MediaMarkt Barista köşelerini hayata geçiren MediaMarkt, İstanbul’da düzenlenen Coffee Festival’de yerini aldı. Marka, MediaMarkt Barista standını ziyaret eden kahveseverlere ikramlarda bulunurken 3 kez Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca ile de çeşitli atölyeler düzenledi.

Kahveseverlere özel mağazalarında MediaMarkt Barista köşelerini hayata geçiren MediaMarkt, mağazalarındaki MediaMarkt Barista köşelerinde de tüketicilere çeşitli ikramlarda bulunuyor, ürünler hakkında ziyaretçilerini bilgilendiriyor. Kahveseverler için sunduğu hizmetleri genişleten marka, Ankara’nın ardından İstanbul’da düzenlenen ve kahve meraklılarını bir araya getiren Coffee Festival’de yerini aldı. Festival ziyaretçilerine çeşitli ikramlarda bulunan marka, 3 kez Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca ile de çeşitli atölyeler düzenledi. Festival, MediaMarkt’ın katılımı ve workshoplarıyla birlikte 9 Ekim tarihine kadar sürecek. Yapılan açıklamaya göre, ayrıca buna paralel markanın mağazalarında, web sitesinde ve markanın mobil uygulamasında geçerli, çeşitli fiyat ve modellerden kahve makinelerinin dahil olduğu kampanya da düzenleniyor.

Etkinlikte sıcak içecek grubu hakkında değerlendirmelerde bulunan MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, Türkiye’deki tüketicilerin kahve çeşitlerine olan ilgisinin arttığını belirtti. Kocabaş, “Seneden seneye yüksek yüzdelerde büyüme gösteren bir pazar söz konusu. Tüketicinin özellikle de tam otomatik espresso makinelerine ve kapsüllü kahve makinelerine olan talebinin ve tüketiminin yoğun olduğunu görüyoruz. Bu grup, aynı zamanda teknoloji olarak inovasyonun en yoğun olduğu ve pazarda en hızlı büyümenin yaşandığı grup. Bunun devamında ise filtre kahve makineleri geliyor. Tabii geleneksel lezzetimiz Türk kahvesini pratik ve hızlı şekilde tatmamıza yardımcı olan Türk kahve makinelerini de göz ardı edemeyiz. Bu kategorinin bilhassa son dönemde sütlü kahve ve sıcak çikolata hazırlama gibi yenilikçi teknik özelliklerle büyümesini sürdürdüğünü gözlemliyoruz” dedi.

Marka çeşitliliği ve cazip kampanyaları ile tüketiciler için adres olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Kocabaş sözlerine şöyle devam etti: "Tüketicilere alışveriş yolculuklarında en iyi deneyimi sunmak, MediaMarkt’ta temel hedeflerimizin başında geliyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz MediaMarkt Barista konseptimiz ile mağazalarımızda gerçek bir deneyim alanı oluşturuyoruz. Onlara sadece kahve makinesi satın alacakları bir ortam değil, farklı kahve çeşitlerini deneyimleyebilecekleri, uzmanlardan bilgi alabilecekleri ve aynı zamanda kahve çekirdeği gibi ürünleri de bulabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Bu vizyonla başlattığımız konseptimiz bugün 30’un üzerinde mağazamızda bulunuyor ve diğer mağazalarımıza da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca müşterilerimizin en iyi hizmeti, en donanımlı satış danışmanlarından alabilmeleri amacıyla geçen yıl Barista eğitimi projemizi başlattık ve 15 mağazamızda personelimize temel ve orta uzmanlık seviyesinde barista eğitimi verdik. Sene sonuna kadar kalan mağazalarımızdaki personelimizi de bu eğitimlere dahil edeceğiz."