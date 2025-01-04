Yağış nedeniyle güvenlik açısından geçtiğimiz hafta ziyarete kapatılan Altınbeşik Mağarası, su seviyesinin normale dönmesiyle yeniden açıldı.

Antalya’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye’nin ise en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’nın su seviyesi 7 metreye kadar yükselerek taşmasına neden olmuş, mağara güvenlik amacıyla ziyarete kapatılmıştı. Suyun normal seviyeye dönmesiyle birlikte kahverengi olan mağaranın suyu yeniden turkuaz rengine döndü.

"Su seviyesi normale döndü, turkuaz rengini yeniden aldı"

İbradı Belediyesi çalışanı ve mağara sorumlusu Ulaş Ünlüsoy, yağış nedeniyle geçtiğimiz hafta ziyarete kapatılan mağaranın su seviyesinin normale dönmesiyle yeniden açıldığını söyledi. Bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlarla birlikte dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’nda su seviyesinin yer yer 5-7 metre arasında yükseldiğini söyleyen Ünlüsoy, "Geçtiğimiz hafta yağan şiddetli yağmurlar sonucunda dünyaca ünlü mağaramızda su seviyesi yükseldi. Mağaranın girişi içeriden gelen su ile mağarayı gezdirmenin mümkün olmaması nedeniyle güvenlik açısından mağaraya girişleri kapatmıştık. Yağışların kesilmesi ile birlikte su seviyesi şu anda tekrar normale döndü. Suyun rengi eskiden olduğu gibi masmavi turkuaz rengini aldı” dedi.

“Gerekli önlemleri aldık”

Mağarayı yeniden ziyarete açtıklarını anlatan Ünlüsoy, “Mağaramızın yolunda ve girişlerinde gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Güvenlik önlemlerimizi gözden geçirdik. Mağaranın içerisinde bulunan ışıklandırma sistemleri kontrol ederek gerekli çalışmalarımızı tamamladık ve tekrar ziyarete açtık. Mağaramızı ziyaret eden misafirler, şu anda oluşan etkileyici şelaleleri görme fırsatı bulacaklar. Mağaramızı ziyaret etmek için erteleyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.