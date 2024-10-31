Giresun’un Görele ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan Kahverengi Kokarca böceği ile etkin mücadele kapsamında Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde üreticiye ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Görele Cumhuriyet Meydanında düzenlenen teslim töreninde konuyla ilgili bir açıklama yapan Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, “Kahverengi kokarca böceği, tarım ürünlerimize zarar vererek geçim kaynaklarımızı tehdit ediyor. Dağıtacağımız bu makinelerle, mahalle ve köylerimizde etkin bir mücadele sağlayarak, tarımsal verimliliğimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bu noktada muhtarlarımızın öncülüğünde, her köyde yürütülecek mücadeleye büyük bir inançla destek oluyoruz. Bu kampanyanın hayata geçmesinde emeği geçen Görele Kaymakamı Hamit Genç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele İlçe Tarım Müdürlüğü ve Görele Ziraat Odası Başkanlığı ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; bu makinelerin, üreticilerimize güç ve bereket getirmesini diliyoruz” dedi.