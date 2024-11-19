Samsun’un Çarşamba İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında 14 bin 250 hanenin ilaçlandığını, 7 bin 168 adet samuray arısının salındığını açıkladı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’kahverengi kokarca’ zararlısı ile mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çarşamba Ziraat Odası toplantı salonunda Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, zararlıyla mücadele için bugüne kadar yapılan çalışmalara dair detaylı bilgiler vererek, kışlak mücadele döneminde 16 teknik personelden dörder kişilik ekipler oluşturulduğunu ve toplamda 283 toplantı yapıldığını belirtti. 7 bin 486 üreticiye bilgilendirme yapıldığını ve toplam da 113 bin 41 üreticiye 13 defa SMS atıldığını belirten Kaymakam Sağlam, “Erginlerin kışlaklara çekilmeye başlamasıyla sonbaharda toplamda 425 adet feromon tuzak bulaşıklığın yüksek olduğu mahallelerimize eylem paydaşlarımızdan olan muhtarlarımızla koordine halinde üreticilerimize dağıtılmıştır. Kışlak mücadelesine katkı sunacak şekilde Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 180 litre biyosidal ürün, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasınca termal sisleyici ilaçlama makinesi ve 105 litre biyosidal ürün temin edilmiştir” dedi.

Toplamda 14 bin 250 hane ilaçlandı, 7 bin 168 adet samuray arısı salındı

Toplam da 14 bin 250 hanenin biyosidal ürün ile ilaçlandığını ve 7 bölgeye toplamda 128 tüp 7 bin 168 adet samuray arısının salındığını söyleyen Sağlam, “2024 yılı kışlak mücadelesi kapsamında tüm mahallelerimizde bulunan metruk yapıların ilaçlanması yapılmıştır. 143 mahallemizin 130’unda ilçe müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 466 metruk kamu binası, (Okul, Lojman, depo v.b), 8 merkez mahallesin de ise ilçe belediyemiz tarafından 20 metruk binanın ilaçlanması yapılmıştır. Toplamda ilçemizde 14 bin 250 hane biyosidal ürün ile ilaçlanmıştır. Bu Kapsamda toplamda 350 litre biyosidal ürün kullanılmıştır. Cezbet-öldür yöntemiyle mücadele kapsamında İl Tarım Müdürlüğümüzce temin edilen feromon tuzak ile cezbetmek amacıyla bulaşıklığın yüksek olduğu 52 mahallede 425 adet feromon tuzak, yok etmek amacı ile de 168 litre bitki koruma ürünü(BKÜ) kullanılmış olup, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünün üretimini gerçekleştirdiği samuray arısının ilçemizde ilaçlamadan ari 7 bölgeye toplamda 128 tüp (7 bin 168 adet arı) salımı yapılmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve muhtarlar ile çiftçiler katıldı.