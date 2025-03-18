Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcaya karşı cezbet-öldür yöntemi ile mücadele hakkında dikkat edilecek hususları hatırlatarak üreticilere "Kışlaklardan çıkışta kahverengi kokarcanın yönünü siz belirleyin" çağrısında bulundu.

Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal üretiminde başta fındık olmak üzere birçok üründe önemli ölçüde verim ve kalite kayıpları meydana getiren, tahripkâr ve istilacı bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mücadelede cezbet-öldür yöntemi hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde, 2025 yılı ilkbahar döneminde, kahverengi kokarcanın kışlaklardan çıkarak üretim alanlarına yönelmeden önce, ‘cezbet- öldür yöntemi’ ile mücadele amaçlı 8 bin 200 adet feromon, İl Müdürlüğümüzce, bulaşık alanlar önceliklendirilerek, ilçe müdürlüklerimize teslim edilmiştir. Kışlaklardan çıkış sıcaklık ortalaması 12,5 derece baz alındığında ilimiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış kahverengi kokarca feromonları kullanılarak tarım arazilerinin iç kısımlarında kesinlikle olmayacak şekilde, tarım parsellerine komşu orman ağaçları, yabanı meyve ağaçları gibi üzerinde meyve olmayacak ve/veya meyvesi tüketilmeyecek olan ağaçlara, mümkün olması halinde tarım parsellerinin güney kesimlerindeki kısımlar seçilerek, güneş görebilecek şekilde, yerden en az 1,5 metre yükseğe feromon cezbediciler asılmalıdır. Bu belirlenen alanlarda, feromonların etki mesafesi olan 25 m’lik yarıçaplı daire alanı dikkate alınarak, en fazla yaklaşık 2 bin m2 (2 dönüme)’ye bir tane gelecek şekilde asılma işlemi gerçekleştirilmelidir. Belirlenen bu cezbet öldür alanları 5-7 günde bir Tarım ve Orman Bakanlığımızca kahverengi kokarcaya karşı ruhsatlandırılmış olan kimyasal ürün uygulamaları iklim ve yağış faktörü de dikkate alınarak ilimizde mayıs ayının son haftasına kadar tekrarlanmalıdır" dedi.

Sağlam, cezbet-öldür noktaları belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Belirlenen noktalar tarım parsellerinin içerisinde kesinlikle olmamalıdır. Tarım parsellerine komşu parsellere, özellikle güneş gören güney kesimlere asılması tercih edilmelidir. Feromonlar yerden en az 1,5 metre yukarıya, mümkün olması halinde 1,8-1,9 m yüksekliklere asılmalıdır. Feromonlar mevcut olması halinde akağaç, kokar ağaç, catalpa, kurtbağrı gibi ağaçlara, mevcut olmaması halinde meyvesiz ağaçlara veya meyvesi tüketilmemek şart ile meyve ağaçlarına asılabilir (Yoğun ilaçlama yapılacağı için meyveler kesinlikle tüketilmemelidir). Seçilen ağaçların yaprak izdüşüm çapının geniş olması halinde bir ağaç üzerine madde 2’deki şartlar dikkate alınarak 3 adet feromon asılabilir. Feromonun asılmasında güney, doğu ve batı yönleri tercih edilebilir. Feromon asılmış olan ağaçlara, 5-7 günde bir kimyasal ürün uygulanır."

İbrahim Sağlam, "İlimizde üreticilerimizin, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz ile irtibatlı olmalarını, kahverengi kokarcanın kışı geçirdiği korunaklı alanlarda hareketlenmeye başlayacağı mart ayı ve nisan ayı ortasına kadar bütünsel bir anlayışla, hep birlikte mekanik mücadele yapılmasını,( Ev, depo, seren, ahır, garaj, çatı vb.) zararlının bulunduğu yerlerde toplanıp imha etmelerini, ayrıca cezbet- öldür yöntemi ile mücadeleyi de titizlikle yürütmeleri gerekmektedir. Mücadele yöntemlerini entegre ederek, yapılacak olan mücadelenin zararlı popülasyonunu önemli oranda düşüreceğini, verim ve kaliteye olumlu yansımalarının olacağını, üreticilerimizin mücadele çalışmalarını titizlikle yürütmeleri büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Terme’de mücadele

Öte yandan, Terme Belediyesi, Karadeniz Bölgesi’nde başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmalarını Terme İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte kararlılıkla sürdürüyor. Terme Kaymakamlığı’nın koordinesinde Terme Belediyesi ile Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Terme Ziraat Odası iş birliğinde yürütülen çalışmalarda kahverengi kokarcanın bulunabileceği alanlarda ilaçlama çalışması yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla, böceğin başta fındık olmak üzere tarım mahsullerine verdiği zararın kısa sürede ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"Mücadeleye devam"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması için biyoteknik, kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle bölgemizde ciddi bir mücadele yürütülüyor. Biz de Terme Belediyesi olarak bu mücadeleye destek vermek amacıyla 82 mahallemizin muhtarımız ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde, kış ve ilkbahar dönemi için ayrı ayrı çalışma yürütüyoruz. Evlerde mekanik mücadele dediğimiz, toplanıp imha edilmesi ve ilaçlama önem arz ediyor. Bunu halkımız kendi çabasıyla yapmak durumunda. Belediyemiz, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve muhtarlarımız ile birlikte ilaç, ekipman ve ekip desteğinde bulunarak topyekûn mücadeleye devam ediyoruz" dedi.