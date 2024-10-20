DÜZCE (İHA) – Düzce’de tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca için topyekün mücadele modeli için adımlar atıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte giderek artan kahverengi kokarca ile ilgili acil eylem planı oluşturulması için kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Şehirde popülasyonu artan ve tarım ürünleri başta olmak üzere yeşil alanlara zarar veren kahverengi kokarca böceği ile ilgili mücadele çalışmaları hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğü tarafından acil eylem planı yapılacak ve tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği halinde kahverengi kokarca için topyekün mücadeleye geçecek.