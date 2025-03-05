Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, "Yaklaşık 10 gün Karadeniz Bölgesi’ndeki yoğun kar yağışı ve eksi derecelere düşen sıcaklıklar kahverengi kokarca gibi kışlayan böceklerde popülasyon yoğunluğunu azaltan etkenlerdendir. Bundan sonrasında ise yapılması gereken en önemli işlerden birisi biyolojik mücadelede kullanılan samuray arıları ve onlar gibi diğer avcı türlerin ölümüne sebep olacak kimyasal ilaçlamaların kesinlikle tarım il ve ilçe müdürlükleri ile üniversitelerimizdeki konunun uzmanı akademisyenlerin yönlendirmeleri ile yapılmasıdır" dedi.

Özellikle Orta Karadeniz Bölgesi’nde geçen hafta yağan yoğun kar yağışının istilacı bir tür olan ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar veren kahverengi kokarcanın popülasyon yoğunluğunu azaltan bir etken olduğunu ifade eden Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, açıklamalarda bulundu. Soğuklardan sonrası yapılması gerekenler hakkında Doç. Dr. Yanar, "Yaklaşık 10 gün Karadeniz Bölgesi’ndeki yoğun kar yağışı ve eksi derecelere düşen sıcaklıklar kahverengi kokarca gibi kışlayan böceklerde popülasyon yoğunluğunu azaltan etkenlerdendir. Bugün Karadeniz Bölgesi’nde kahverengi kokarcanın popülasyon patlaması yapmasının önemli sebeplerinden birisi kış sıcaklık ortalamalarının çok yüksek seyretmesidir. Ayrıca yazın sıcaklıkların çok yüksek seyretmesi özellikle böceklerde daha fazla su ihtiyacını karşılamak için bitkiye daha fazla tüketimle daha çok zarar anlamına gelmektedir. Dileğimiz üretimi yapılan kültür bitkilerine çokta zarar vermeden bir soğuk hatta karlı bir haftanın daha bizimle olmasıdır. Bu kahverengi kokarca popülasyonunu olumsuz etkileyecek bir durum ortaya koyabilecektir. Bundan sonrasında ise yapılması gereken en önemli işlerden birisi biyolojik mücadelede kullanılan samuray arıları ve onlar gibi diğer avcı türlerin ölümüne sebep olacak kimyasal ilaçlamaların kesinlikle tarım il ve ilçe müdürlükleri ile üniversitelerimizdeki konunun uzmanı akademisyenlerin yönlendirmeleri ile yapılmasıdır. Herkesin ilaçlama zamanlamasını ve kimyasal ilaç türünü bireysel olarak belirlemesi demek, avcı samuray arısı ve Karadeniz’de doğal habitatında yaşayan avcı bazı örümcek ve benzeri gibi avcı türleri de öldürerek bu önemli mücadeleye olumsuz etkisi olacak sonuçları ortaya çıkarabilecektir. Birlikte dayanışma ve iletişim içinde eş zamanlı doğru mücadele sürdürmek her mücadelede olduğu gibi kahverengi kokarca ile mücadelede de son derece önemlidir" diye konuştu.