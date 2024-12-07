Samsun Valiliği’nde yapılan toplantıda, tarım alanlarında büyük zararlara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede yeni kararlar alındı. Toplantıda, kokarca popülasyonunun kontrol altına alınması ve zararın en aza indirilmesi için çeşitli stratejiler belirlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla “Kahverengi Kokarca Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam tarafından Kahverengi Kokarcayla Mücadele Eylem Planı kapsamında il genelinde yürütülen kışlak(mekanik/biyosidal), biyoteknik, kimyasal ve biyolojik mücadele çalışmaları, önümüzdeki dönemle ilgili öngörüler, etkin/başarılı bir mücadele için yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Alınan kararlar

Kahverengi kokarcayla etkin ve başarılı bir mücadele için Kahverengi Kokarca Eylem Planı çerçevesinde tarım ve tarım dışı alanlarda mücadelenin bütünlük içerisinde yürütülmesine, kamu ve özel sektörün birlikte mücadelesinin önemine, kışlak ve saha mücadelesi için tüm alet, ekipman ile araçların kullanılmasına, mücadele dönemlerinin tüm halka duyurulması ve sürekli basın yayın organlarında yer almasının sağlanmasına, kamuoyunun mücadele hakkında düzenli bilgilendirilmesine, ilde tüm paydaşların seferberlik ruhu içerisinde mücadeleye katılmalarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde ilçelerde yapılacak mücadele çalışmalarının kaymakamlıklarca koordine edilmesine, yapılan çalışmaların takibinin yapılmasına, il/ilçelerde yapılacak çalışmalara tüm paydaşların katılım sağlanması ve destek vermesinin önemine vurgu yapıldı.