Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Kahverengi Kokarca ile Mücadele Seferberliği’ kapsamında, biyolojik mücadele amacıyla samuray arısı üretimi devam ediyor.

Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya karşı toplamda 1 milyon samuray arısı üretilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 300 bin samuray arısının Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretileceği belirtildi.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz çalışanları ve araştırmacıları, kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele kapsamında üretilecek 300 bin samuray arısı (Trissolcus japonicus) için hedeflerine adım adım yaklaşıyorlar. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla samuray arısı üretilecek olup, bunun 300 bini kurumumuz tarafından gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, biyolojik mücadele çalışmalarının tarımsal üretimi korumak adına büyük önem taşıdığını vurgularken, kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arılarının etkin bir çözüm olacağına dikkat çekti.