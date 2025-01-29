Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üreticileri uyararak, “Ocak ayı bitiyor, şubat ve mart ayları kışlaklarda mücadele için önemli aylar. Nisan ayında uygun sıcaklıklar oluştuğunda, kahverengi kokarca erginleri tarım alanlarında görülmeye başlayacak” dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) ev sahipliğinde Samsun, Ordu ve Giresun illerindeki Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde görev yapan teknik personele yönelik kahverengi kokarca (halyomorpha halys) mücadelesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Tüm istilacı türlerde olduğu gibi kahverengi kokarcanın da hızlı üreme ve popülâsyonunu artırma, sıcaklık, nem gibi farklı iklim koşullarına adaptasyon yeteneğinin yüksek oluşu, yüksek uçma yeteneği, doğal düşmanlarının olmayışı ve nakliye aracılığıyla ticari yolla kolaylıkla yayılması gibi özelliklerinden dolayı mücadelesi çok güç ve zahmetlidir. Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele bilgilendirme toplantılarıyla tarımsal zararlılarla mücadelede daha etkili ve sürdürülebilir yöntemlerin benimsenmesini hedefliyoruz. Sonbaharda kışlaklara çekilme safhasında ve ilkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan kışlaklarda erginlerin toplanması ve imhası şeklinde mekanik mücadele, yıl içerisinde oluşabilecek popülasyon artışını önlemede son derece önemlidir. Buradan üreticilerimizi özellikle uyarmak istiyorum. Ocak ayı bitiyor, şubat ve mart ayları kışlaklarda mücadele için önemli aylar. Nisan ayında uygun sıcaklıklar oluştuğunda, kahverengi kokarca erginleri tarım alanlarında görülmeye başlayacak. Bu aşamada ise bütün üreticilerimizin ortak hareket ederek, ilgili teknik talimata göre, ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlı mücadele yapması gerekmektedir. Kahverengi kokarca zararlısı kış dönemini, nisan ayının sonuna kadar kışlaklarda geçirdiğinden, erginlerin kışlaklardan dağılmadan önce süpürülerek veya elektrik süpürgesi ile çekilerek imha edilmesi önemlidir. Ayrıca evlerin duvarlarındaki yarıklar, çatlaklar ve çatı aralıklarının kapatılması, pencere ve kapılara ince gözenekli sinek tellerinin monte edilmesi suretiyle kahverengi kokarcanın iç mekânlara girişinin engellenmesi sağlanmalıdır. İlimiz tarımsal üretimde başta fındık olmak üzere önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına neden olan Kahverengi Kokarca ile mücadele; entegre mücadele yönetimi kapsamında, mekanik mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele yöntemlerinin, birlikte değerlendirilerek etkin bir mücadele yapılması büyük önem taşımaktadır. Kahverengi kokarca mücadelesinde popülasyon izleme ve kitlesel mücadele amaçlı proje kapsamında, temin edilen yaklaşık funnel (hunili ) tuzaklarla 17 ilçemizde belirlenen lokasyonlara yerleştirilerek biyoteknik mücadele çalışmaları devam etmektedir. İlimizde, kahverengi kokarca ergin çıkışlarının yoğunlukla görüldüğü alanlarda, fındık kurdu mücadelesi ile entegre edilerek kimyasal mücadele yapılmaktadır” diye konuştu.

Kahverengi kokarca zararlısının dünya ve Türkiye’deki mevcut durumu, riskleri ve mücadele yöntemlerine dair kapsamlı bilgi paylaşımı amacıyla yapılan toplantıya yoğun katılım sağlayan teknik personele zararlı ile mücadelede atılacak adımlar, uygulanması gereken yöntemler ve mevcut stratejiler hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Toplantı kapsamında, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde görevli konu uzmanları tarafından sunumlar yapılarak katılımcılara bilgiler verildi. Şeyma Çakır "Kahverengi Kokarca’nın Dünyadaki Genel Durumu", "Türkiye’deki Mevcut Durumu ve Riskleri" ile "Diğer Ülkelerin Mücadele Politikaları"na dair kapsamlı bilgiler sundu. Eşref Yavuz "Türkiye’de Kışlak Mücadelesi" konusunu ele alırken, Kaan Altaş ise "Biyoteknik Mücadele Yöntemleri ve Feromon Tuzaklarının Kullanımı" ve “Biyolojik Mücadele: Üretim ve Salım Faaliyetleri” konulu sunumları ile biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri üzerine bilgiler aktardı.

Toplantının ardından, enstitü bünyesinde faaliyet gösteren biyolojik mücadele laboratuvarı gezildi. Katılımcılara burada zararlı ile mücadelede kullanılan biyolojik yöntemler hakkında detaylı bilgi verildi ve sorular yanıtlandı.

Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele ve yayılımının kontrol altına alınması amacıyla düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Hüseyin Akyazı ve Harun Reşit Beşer, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, Samsun, Ordu ve Giresun İl Müdürlüklerinin teknik personelleri, enstitü yetkileri ve teknik personeli katıldı.