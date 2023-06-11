Çarşamba Kahveciler Odası Başkanı Erdal Çalışkan, son günlerde yaşanan çay fiyatlarındaki artış sonrasında kahvehanelerde ‘çay zammı’ hazırlığı yapıldığını söyledi.

Artan zamların tüketiciyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Çarşamba Kahveciler Odası Başkanı Erdal Çalışkan, “Son haftalarda odamızı arayan üyelerimiz çay fiyatlarının arttığını belirterek, fiyat artışı ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Tabii ki, biz de üyelerimizi mağdur etmeyeceğiz. Biz çayımızı 4 liradan fiyatlandırıyorduk. Samsun’a başvuruda bulunduk. Şimdi çayımız ekmekle yarışıyor. Bir çayın maliyeti ne diye soruyor arkadaşlar? Sadece bir kuru çay alıp demlemek ve satmak değil. Burada çalışanımız var, kira var, elektrik var, suyumuz var. Tabii ki, bir bardak çayın içinden çıkan maliyetleri söylüyoruz. Biz çayımızı 5 lira yapacağız. Kırmızı tabak Çayların fiyatı 5 lira. Yakın zamanda zam yapacağız” diye söyledi.