Samsun’da kahvehaneden, televizyon, uydu cihazı ve kumanda çalan kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kahvehaneye giren D.G. (45) televizyon, uyudu cihazı ve 2 adet kumandayı çaldı. Olay sonrası polise haber verildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili D.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.