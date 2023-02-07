Düzce’de kahvehane işletmecisi Mevlüt Sivrioğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle dükkanında oyun oynamayı yasakladı. Kampanya da başlatan Sivrioğlu, vatandaşların desteğiyle 2 günlük gelirini depremzedeler için bağışlayacak.

Düzce’de kahvehane işletmecisi Mevlüt Sivrioğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle dükkanında oyun oynamayı yasakladı. Kampanya da başlatan Sivrioğlu, vatandaşların desteğiyle 2 günlük gelirini depremzedeler için bağışlayacak.

Cumhuriyet Mahallesi’nde kahvehane işleten Mevlüt Sivrioğlu, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından işletmesinde oyun oynamayı yasakladı. Aynı zamanda Sivrioğlu, dükkanının 2 günlük gelirini depremzedeler için bağışlama kararı aldı. Esnafın duyarlı hareketine vatandaşlar da destek verdi.

"Çok üzüldük"

Sivrioğlu’nun kampanyasına destek veren Yılmaz Güneş, "Arkadaşımız güzel bir kampanya başlattı. Düzce’de bizler de deprem yaşadık. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremi bizler yaşamış gibiyiz. Çok üzüldük. Şu anda konuşurken bile ağlayasım geliyor. 24 saat nöbetteyiz. Gerekirse deprem bölgesine de gideriz ama biz burada çalışma yürütüyoruz. Arkadaşımızın bu çalışmasına destek veriyoruz. Bizim de çiğ köfte dükkanımız var, biz de 2 gün tüm gelirlerimizi bu depremzedelere bağışlayacağız" dedi.

"Acımız çok büyük"

Depremin ardından vatandaşlarla birlikte tek yürek olan Mevlüt Sivrioğlu, "İşletmemizdeki tüm oyunları iptal ettik, müşterilerimize kazancımızın deprem bölgesine gideceğini duyurduk. Duyarlı davranıp, destek veren vatandaşlarımız oldu. Ben tüm esnaf ağabeylerimi desteğe bekliyorum. Acımız çok büyük. Burada sevinç olmasın diye oyunları iptal ettik. Biz depremi yaşadığımız, bildiğimiz için onları çok iyi anlıyoruz. Acımız bunun için çok büyük. Her şey bizim için para değil, insanlık çok önemli. Oradaki insanların ihtiyacı var" şeklinde konuştu.