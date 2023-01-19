Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir kişi, kahvehanede oyun oynadığı arkadaşını yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir kişi, kahvehanede oyun oynadığı arkadaşını yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kabaağaç Mahallesi’ndeki kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneden çıkarak arabasından av tüfeğini alan E.Ö., Apan’a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Apan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.