Adana’da husumetlilerine yardım ettiğini ileri sürdükleri kahvehaneciyi öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Adana’da husumetlilerine yardım ettiğini ileri sürdükleri kahvehaneciyi öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Ergün Opcin (48), arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri masada oyun oynayan Opcin’in yanına yaklaşıp, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu. Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek kaçtı. Kahvehanedekiler, yaralanan Ergün Opcin’i otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Opcin, Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Opcin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırganın Tarık T. (23), motosikleti kullanan kişinin ise Mehmet Can P. (20) olduğunu tespit etti. Kaçış güzergahında yapılan çalışmada, şüphelilerin olayın ardından 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir evde oldukları belirlendi. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, iki zanlıyı da yakaladı. Polis zanlıların saklanmalarına yardım eden arkadaşları Mahmut D.’yi (23) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Tarık T.’nin ifadesinde, “Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu. Bu nedenle öldürdüm” dedi.

Öte yandan adreste ele geçirilen tabancalardan birinin, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan inceleme sonucu olayda kullanıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık T. ile Mehmet Can P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mahmut D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.