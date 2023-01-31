Samsun’da yapılan son zamma göre kahvehanelerde 1 bardak çay 7 TL, çay ocaklarında ise 5 TL oldu.

Samsun’da yapılan son zamma göre kahvehanelerde 1 bardak çay 7 TL, çay ocaklarında ise 5 TL oldu.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu kararı ile il merkezindeki kahvehaneler ve çay ocaklarındaki içeceklere zam yapıldı. Son güncellenen fiyat listesine göre çay ocaklarında 3 TL olan çayın fiyatı 5 TL’ye, kahvehanelerde ise 7 TL’ye çıktı. Uygulanmaya başlanan yeni tarife ile birlikte Samsun’da il merkezinde kahvehanelerde çay 7 TL, büyük çay 8,5 TL, lezzo, limonlu çay, tarçın, kuşburnu ve kakao 6,5 TL, salep ile 3’ü bir arada 10 TL ve kahve fiyatı 15 TL oldu.

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Çay ocaklarında ise çay 5 TL, büyük çay 6,5 TL, lezzo, limonlu çay, tarçın, kuşburnu ve kakao 5 TL, salep 8,5 TL, 3’ü bir arada 10 TL ve kahve fiyatı da 15 TL’ye yükseltildi.