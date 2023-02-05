Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde dondurucu soğukta sokakta kalan yavru köpeklere sahip çıkan kahvehane işletmecisi Hidayet Karagüç, yavrulara iş yerinde bakıyor.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde dondurucu soğukta sokakta kalan yavru köpeklere sahip çıkan kahvehane işletmecisi Hidayet Karagüç, yavrulara iş yerinde bakıyor.

Günyüzü’nün Kayakent Mahallesi’nde kahvehane işleten Hidayet Karagüç, sahipsiz yavru köpeklere soğuktan donmasınlar diye iş yerinde bakıyor. Yavru köpeklere sobanın başında yer yaparak dışarıda donmalarını önleyen Karagüç, "Yavru köpekleri zaten mahalle halkı olarak besliyorduk. 2 gündür bastıran soğuk havalar nedeniyle, hayvanlar soğuktan titriyordu. İşin aslı hayvanları soğuktan korumak övünülecek bir meziyet değil hepimizin görevi. Allah’ın sessiz kullarına sahip çıkmak, insanların reklam malzemesi haline gelmemeli. Müşterilerimiz de yavru köpeklerden şikayetçi değiller" dedi.