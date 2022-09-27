Eskişehir’de Ali Bahri Gürcan’ın kendisine ait kahvehanede silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişinin yargılandığı davada, cinayet sanığı Hüseyin Ö. haksız tahrik indirimiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise ’suçluyu kayırma’ ile ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 600 TL adli para cezasından 6 ay hapse kadar değişen cezalar aldı.

Eskişehir’de Ali Bahri Gürcan’ın kendisine ait kahvehanede silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişinin yargılandığı davada, cinayet sanığı Hüseyin Ö. haksız tahrik indirimiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise ’suçluyu kayırma’ ile ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 600 TL adli para cezasından 6 ay hapse kadar değişen cezalar aldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Ö. ile tutuksuz sanıklar Soner K., Zahid Enes G. duruşma salonunda hazır bulundu. Farklı suçtan tutuklu olarak önceki duruşmalara katılan sanık Nihat G.’nin tahliye olduğu ve karar duruşmasına katılmadığı öğrenildi. Tutuksuz sanık Behrouz M. ise duruşmaya katılmadı. Maktul yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını söylediler.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ö. hakkında ’kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 17 yıl, ’ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Soner K. ve Behrouz M. ’suçluyu kayırma’ suçundan iyi hal indirimiyle 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Nihat G. ise ’suçluyu kayırma’ suçundan indirimsiz 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Zahid Enes G. ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Zahid Enes G., Soner K. ve Behrouz M. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerinde kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan(51), iddiaya göre iş yerine gelen Hüseyin Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle kahvehaneye gelen şahıs, üzerindeki tabancayı Gürcan’a doğru ateşleyerek olay yerinden kaçtı. Mermilerin vücuduna isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Ali Bahri Gürcan, 112 Acil Servis ekiplerince sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu Soner K. ile İran uyruklu Behrouz M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hüseyin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.