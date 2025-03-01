Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Kahve Bahane Projesi" kapsamında, öğretmenlerin hazırladığı "Karışık Aile" adlı tiyatro oyunu Toroslar'ın Çavuşlu Mahallesi Aslanköylüler Kahvehanesi'nde velilerle buluştu.

Oyun, Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi'nde bulunan veliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Oyun, günümüz ailelerinin karşılaştığı sorunlara ayna tutarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı. Özellikle teknoloji bağımlılığı, sınav stresi ve kuşak çatışması gibi konuların ele alındığı oyun, velilerin bu konulara farklı açılardan bakmalarını sağladı.

Oyunun ardından İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yaparak: "Bu tür etkinlikler, velilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlememize ve çözüm önerileri sunmamıza olanak tanıyor. 'Kahve Bahane Projesi' ile hedefimiz, okullarımızla velilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek ve eğitimde iş birliğini artırmak." dedi.

Fazilet Durmuş, konuşmasında ayrıca, aile içi iletişimin önemine değinerek: "Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmeli, onları daha iyi tanımalı ve aramızdaki bağı güçlendirmeliyiz. Teknolojinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz ancak aşırı kullanımının aile içi iletişimi olumsuz etkilediğini unutmamalıyız. Veliler olarak, çocuklarımıza teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmaları konusunda rehberlik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Oyunun sonunda, projeye emek veren öğretmenlere teşekkür eden Durmuş, velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Velilerimiz ise bu tür etkinliklerin köylerinde de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin eşlik etti.