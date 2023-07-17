Van’da dört mevsim tüketilen meşhur Van çöreği, kentte 7’den 70’e herkes tarafından özellikle kahvaltılarda tüketilen bir lezzet olarak sofradaki yerini koruyor.

Tereyağı, süt, sıvı yağ, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla yapılan meşhur Van çöreği, pek çok ülkeye de gönderiliyor. Damak tadına hitap eden Van çöreğinin kente has bir tat olduğunu belirten çörek ustası İbrahim Şenay, başka illerde de bunun yapıldığını ancak Van’da yapılan çöreğin tadını yakalayamadıklarını ifade etti. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını belirten Şenay, “Sabah saat 07.00’dan önce çöreklerimiz ve sıcak ekmeğimiz hazır oluyor. Yıllardır bu böyle devam ediyor. İlimiz inşaat işçilerinin fazla bulunduğu bir il olduğu için ve işçiler de erken saatlerde çalışmaya başladıkları için çöreklerin ve ekmeğin hazır olması gerekiyor. Yaz aylarında çalışan sayısı daha fazla olduğu için daha fazla çörek satabiliyoruz” dedi.

Van çöreğinin çok özel bir tat olduğuna dikkat çeken Şenay, ününün yurt dışına kadar ulaştığını kaydetti. Van’dan Avrupa’ya ve diğer ülkelere çörek gönderdiklerini dile getiren Şenay, bu lezzetin herkes tarafından tanınıp tüketilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.