Ankara Altınpark Expo Center’da düzenlenen 4. Kahvaltı Festivali renkli görüntülere yer verdi. Düzenlenen etkinlikte Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok yörenin lezzetleri Ankaralıların beğenisine sunuldu. Festival de eğitimler ve acı zeytin yeme yarışması gerçekleştirilirken, çalışma atölyeleri ve çeşitli kahvaltı tabağı sunumları da sergilendi. Coğrafi özellikler taşıyan ürünlere Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Altınpark Expo Center’da düzenlenen 4. Kahvaltı Festivali renkli görüntülere yer verdi. Düzenlenen etkinlikte Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok yörenin lezzetleri Ankaralıların beğenisine sunuldu. Festival de eğitimler ve acı zeytin yeme yarışması gerçekleştirilirken, çalışma atölyeleri ve çeşitli kahvaltı tabağı sunumları da sergilendi. Coğrafi özellikler taşıyan ürünlere Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Yöresel lezzetlerin bir arada bulunmasından dolayı keyif aldığını dile getiren Festival katılımcılarından Erdem Çeliker, “Festival çok güzel gidiyor beğendik, günün en önemli öğünü biliyorsunuz. Hakkâri standını gezdik, Hakkâri standından tahin pekmez aldık güzeldi herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Kahvaltı festivaline ilk defa geldiğinden bahseden Nilsu Çeliker (8), “Çok beğendim çok güzel, çiğköfte ve ayran aldım güzeldi. Her şeyi denedim” ifadelerine yer verdi.

4. Kahvaltı Festivali 20 Kasım’a kadar devam edecek.