Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, ilçenin su altyapısını güçlendirmek adına önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçti.

Kahta’da İller Bankası ve Ankara’dan gelen uzman heyetle birlikte ikinci isale hattı için detaylı saha keşfi gerçekleştirildi. Kahta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Keşif çalışmasında, ikinci isale hattının güzergahı, teknik altyapısı ve proje detayları ele alındı. Uzman ekiplerimiz, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz su hizmeti sunmak için tüm detayları titizlikle değerlendirdi. Kahta Belediyesi olarak, altyapımızı güçlendirmek ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu proje ile ilçemizin su sorunlarına kalıcı çözümler getirerek daha modern bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. İkinci isale hattı projesi, ilçemizin sürdürülebilir kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması adına atılmış önemli bir adımdır” ifadelerine yer verildi.