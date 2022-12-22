AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 yılı asgari ücret rakamını değerlendirdi. Kahtalı, "Bu açıklanan rakam vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemekte kararlı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 yılı asgari ücret rakamını değerlendirdi. Kahtalı, "Bu açıklanan rakam vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemekte kararlı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Kahtalı yaptığı açıklamada, "Asgari ücret doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2023’te geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2023 yılında brüt asgari ücret 10 bin 8, net asgari ücret 8 bin 506,80 lira olacak. Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti. Bu gerçekten çok önemli. Bu açıklanan rakam vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemekte kararlı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel çapta yaşanan krizde hükümet olarak tüm kesimleri ilgilendiren adımlar atmaya devam ediyoruz. Açıklanan bu rakam genel ekonomik ve sosyal görünümle de uyumludur. Asgari ücret belirlenirken ülkenin ekonomik şartları, istihdamın etkilenip etkilenmeyeceği gibi olgular göz önünde bulundurulur ancak bu noktadan baktığımızda hükümetimiz ve işverenlerimiz gerçekten elini taşın altına koyarak bir rakam ortaya koydu. Ben milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Küresel çapta meydana gelen ekonomik krize rağmen Türkiye’de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Kahtalı, "Pandemi ve hemen ardından ortaya çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği en büyük sorun tabii ki ekonomik krizdir. Bugün birçok ülke enflasyon sorunu ile boğuşuyor ancak biz tüm bunlara rağmen kalkınmamızı ve büyümemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. İhracatımız her geçen gün artıyor. Bunun yanında sürekli yeni iş imkanları sağlamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi inşallah çok kısa bir süre içerisinde enflasyonun belini kıracağız ve vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Bu süreçte bile yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Çok büyük projeler hayata geçirdik. Savunma sanayi alanı başta olmak üzere birçok alanda önemli projelerimiz var. Bir yandan kendi İHA’mızı SİHA’mızı ve Kızılelma’mızı diğer yandan kendi aracımızı yapıyoruz. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan terörden arındırılan bölgelerde petrol keşifleri yapıyoruz. Bunlar çok önemli adımlar. Türkiye Yüzyılının ilk adımlarıdır. İnşallah Türkiye yüzyılında ülkemizi hak ettiği konuma kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.