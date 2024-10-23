Adıyaman’ın yaşayan efsanelerinden Kahtalı Mıçe’nin ismi Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarı binasına verildi.

Adıyaman Üniversitesi Senatosunun 2024/17-04 sayılı kararı sonrası Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda isimlendirme töreni düzenlendi. Sanat hayatında 54 yılı geride bırakan Kahtalı Mıçe’yi (Mustafa Aslan) bu anlamlı törende sevenleri yalnız bırakmadı.

Konuşmasına, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman’ın en önemli turizm elçilerinden biri ve değeri bilinmesi gereken büyük bir sanat insanı olduğunu söyleyerek başlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, “Ünü, Adıyaman’ı aşıp tüm Türkiye’ye yayılan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz değerli büyüğümüz Kahtalı Mıçe’yi üniversitemizde ağırlamanın sevinci içerisindeyiz. 27 Ağustos tarihli senato kararımız ile Mustafa Kahtalı ismi üniversitemiz devlet konservatuvarı hizmet binasına verilmişti. Bu karar kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Oluşan memnuniyetin kıvancını da taşıyarak binamızın isimlendirme töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu törenle Adıyaman’ın ruhunu ve hikayesini; sesi ve sözüne katan, ezgileri ve yanık sesiyle sözcükleri yoğuran ulu çınar Kahtalı Mıçe’ye olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek arzusundayız. Mıçe kentin en önemli kültür elçilerinden biridir. Yaşadığı topluma değer katan bir sanat insanıdır” dedi.

Kahtalı Mıçe, Adıyaman Üniversitesince şahsına gösterilen ilgiden ötürü oldukça duygulandığını belirterek, “Başta Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş hocam ve Adıyaman Üniversitesi Senatosunun değerli üyeleri olmak üzere, bu güzel törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Program, ADYÜ Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri tarafından icra edilen müzik dinletisi ile devam etti. ADYÜ Devlet Konservatuvarı önündeki halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Kahtalı Mıçe ismini taşıyan konservatuvar binasının açılışı geçekleştirildi.

İsimlendirme törenine; Belediye Başkan Vekili Mahmut Gazi İspir, Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum amirleri, STK temsilcileri, bestekar Aziz Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.