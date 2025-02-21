Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adıyamanlı Türk Halk Müziği sanatçılarından Kahtalı Mıçe’nin ailesi, Kahta Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Kahtalı Mıçe’nin cenaze töreninden taziye sürecinin sonuna kadar Kahta Belediyesi’nin gösterdiği büyük özveri ve sahiplenme için minnettarlıklarını ifade ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahtalı Mıçe, Kahta’nın ve Adıyaman’ın sadece bir sanatçısı değil, aynı zamanda kültürel bir mirası, bu toprakların bir değeridir. Değerlerimize sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur. Onun hatırasını yaşatmak, mirasını korumak hepimizin görevidir. Kahtalı Mıçe’nin cenaze sürecinden itibaren gösterdiğimiz hassasiyet, sadece bir vefa borcu değil, aynı zamanda memleketimize, kültürümüze duyduğumuz saygının da bir ifadesidir. Kahta Belediyesi olarak, Kahtalı Mıçe’nin ismini ve mirasını yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, ailesine ve sevenlerine teşekkür ediyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Onu sevdikleriyle cennetinde buluştursun. Türküleriyle, hatıralarıyla ve bizlere bıraktığı kültürel mirasıyla her zaman gönlümüzde yaşayacak" dedi.

Kahtalı Mıçe’nin ailesi, Kahta Belediyesi’nin cenaze töreninin düzenlenmesinden taziye sürecine kadar her aşamada sağladığı destek için Başkan Hallaç’a ve belediye ekibine teşekkür etti.