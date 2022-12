AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılında birçok yatırımı hayata geçirdiklerini ifade ederek, "2023 yılında da çok büyük projeleri hayata geçireceğiz. 2023 yılı bu noktada bu coğrafyada ilk kez dizleri üzerinde duran Türkiye’nin en güçlü adımlarının yılı olacak" dedi.

Yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kahtalı, "2023 yılı Türkiye için çok önemli bir yıl olacak. Türkiye Yüzyılının ilk basamağı 2023 yılı olacak. Son 20 yılda birçok kazanım elde eden ülkemizin daha büyük projelerle bir üst lige çıkacağı bir yıl olacak. Yerli arabamız TOGG bu yıl yollarda olacak. Hakeza Kızılelma 2023 yılında göklerde olacak. Bunun yanında petrol ve doğalgaz keşiflerimiz 2023 yılında devam edecek ve Karadeniz gazını bu yıl kullanmaya başlayacağız. İnşallah 2023 yılı enerjide çok büyük keşifler yaptığımız ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaldığı bir yıl olacak. Bu noktada gayretle sürdürülen çalışmalar var. Bir yanda terörden arındırılan bölgelerde petroller keşfedilirken diğer yanda Mavi Vatan’da doğalgaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yine bunun yanında savunma sanayinde yaptığımız atılımlar 2023 yılında da devam edecek. Şu anda yüzde 80 oranında yerlilik ve millilik var ve bu çok önemli bir seviye. Parayla aldığı uçağını dahi kullanmak için başka devletlerden izin alan ülkemiz bu gün kendi uçağını yapıyor. Kendi İHA ve SİHA’sını kullanıyor. Tabii ülkemizdeki mega projeler ve yatırımlarınızı kesmeden 2023 yılında da devam edecek. Son 20 yılda ülkemize söz verdiğimiz her şeyi yaptık, önümüze çıkan her engeli milletimizin desteğiyle aştık ve bugünlere kadar geldik. Türkiye bugün her alanda kat kat büyümüş, bölgesel bir güç ve dünyada söz sahibi. Gereksiz çekişmeler, siyasi kavgalar, güvensizlik ortamı ve istikrarsızlık artık Türkiye’de yok. Türkiye güçlü ve daha güçlü olacak. 2023 yılı bu noktada bu coğrafyada ilk kez dizleri üzerinde duran Türkiye’nin en güçlü adımlarının yılı olacak. Türkiye’nin Türkiye’den daha büyük olduğunu bütün dünya görecek. Çevresel ve bölgesel anlamda çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimiz dahi tüm parametrelerin yeniden değiştiği bir düzende Türkiye geleceğini iyi okuyarak emin adımlarla yoluna devam ediyor ve edecek. Uluslararası konjonktürde kabul görmüş kuralların değiştiği bu yeni dönemde Türkiye dünyanın sayılı güçleri arasına girmek için önemli bir atılım içerisinde olacak. İnşallah milletimizin de teveccühü ile 2023 yılındaki seçimi de kazanarak bu elde ettiğimiz kazanımları daha da arttıracak ve ülkemizi hak ettiği seviyeye ve konuma çıkartacağız" şeklinde konuştu.

“Her geçen gün ihracatını artıran, büyüyen ve yatırımcıya güven veren bir Türkiye var”

Küresel anlamda yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken Kahtalı, Türkiye’nin bu süreçte ciddi adımlar hayata geçirdiğini belirterek "Bütün dünya pandeminin ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği sıkıntılarla mücadele etmeye çalışıyor. Tabii biz de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için 2022 yılında çok ciddi atılımlar yaptık. Asgari ücrete yılda iki kez zam yaptık. Aynı şekilde memur ve emeklilerimizin maaşına da çok ciddi oranda zamlar yaptık. Milli Ekonomi modelimizi hayata geçirdik ve bu şekilde döviz hareketliliğini baskı altına alarak üretim-istihdam ve kalkınma hedefini ortaya koyduk. Koyduğumuz bu hedefe de emin adımlarla yürüyoruz. Gerçekten bugün baktığımızda dövizdeki hareketliliği kontrol altına almış, her geçen gün ihracatını artıran, büyüyen ve yatırımcıya güven veren bir Türkiye var. İnşallah enflasyon konusunda aldığımız tedbirler de en kısa sürede meyvesini verecek ve enflasyonun belini kırarak bu sarmalın da içinden çıkacağız" ifadelerini kullandı.

“Yeni ve büyük Türkiye düsturuyla hareket ederek milletimizi kalkındıracağız"

2022’ de Türkiye’nin gerek bölgesel anlamda gerek küresel anlamda önemli diplomasi atakları geliştirerek dünyada baş gösterebilecek birçok krizin önüne geçen bir ülke olduğunu vurgulayan Kahtalı, "2022 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı pandemide meydana çıkan olumsuzlukları körükledi. Türkiye 2022’de gerek bölgesel anlamda gerek küresel anlamda önemli diplomasi atakları geliştirerek dünyada baş gösterebilecek birçok krizin önüne geçen bir ülke oldu. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla ortaya çıkan gıda kriziydi ve bu kriz Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleri sayesinde çözüldü. Dünyada Türkiye artık sözü dinlenen bölgesinde güçlü bir devlet. Biz göreve geldiğimizde hangi düşüncedeysek 2022 yılında aynı düşünce içerisinde olduk. 2002 yılında amacımız ülkemizi büyütmek, kalkındırmak ve milletimizin refahını arttırmaktı 2022 yılında da amacımız ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek oldu. 2023 yılında da aynı amaç için çalışacağız. Biz hiç bir zaman karamsar olmadık, hiçbir zaman umutsuz olmadık. Ülkemiz birçok badireler atlatarak buralara kadar geldi bunun kıymetini bilmemiz lazım. Biz eski Türkiye’yi hatırlatan bütün kötü izleri sildik, eski Türkiye’nin kaybettiği yılları yeniden kazanmak için gece gündüz çalıştık. Eski Türkiye’nin yol açtığı bütün sorunları çözmeye çalıştık ve bugün Türkiye terörü bitirme noktasına getirmiş, enerji, teknoloji, sanayi, sağlık ve eğitim alanlarında atağa kalkmış bir ülke. Elbette ki bu yaptıklarımız yetmeyecek elbette ki daha iyilerini yapacağız. İnşallah milletimizin desteğiyle 2023 yılında da bir kez daha göreve gelerek ülkemizi daha güzel yarınlara el birliği ile taşıyacağız. Biz AK Parti’yiz son 20 yılda neler yaptıysak emin olun ilerleyen yıllarda da aynısının daha fazlasını yapacağız. Yeni ve büyük Türkiye düsturuyla hareket ederek milletimizi kalkındıracağız" diye konuştu.