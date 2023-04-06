Adıyaman’ın Kahta ilçesinde deprem felaketinde bazı binaların yıkılması ile ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar devam ediyor.

Kahta ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili sürdürülen soruşturmalarda 5 kişi daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kahta ilçesinde yıkılan ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği yapıların bilirkişi raporunda kusurlu oldukları tespit edilen O.G., Ö.K., E.Y., S.G.H. ve T.Ö. isimli şahıslar Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeleri akabinde tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kahta’da yıkılan binalarla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 8 kişi tutuklandı.