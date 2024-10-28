Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’nde yeni bir hizmet daha uygulamaya geçti.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesine diyaliz cihazı kurularak, önemli bir eksikliği daha giderildi. Daha önce yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar hemodiyaliz ünitesine taşınarak diyaliz seansına alınıyordu. Kahta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde diyaliz cihazı olmadığı için kronik böbrek hastaları Adıyaman ve çevre illere sek ediliyordu. Bu eksikliğin giderilmesi için Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç’ın girişimleri ile Kahta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine diyaliz cihazı kuruldu.

Yoğun bakımda yatan hastaların ani gelişen böbrek yetmezliklerinde veya kronik diyaliz hastalarına ihtiyaç duyulması halinde kesintisiz diyaliz hizmeti verilebileceğini belirten Başhekim Kılıç, hastaların artık Adıyaman ve çevre illere sevk edilmesine gerek kalmayacağını söyledi.