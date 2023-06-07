Adıyaman’ın Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde kendi bünyesinde faaliyet gösteren kursların yılsonu sergisi açıldı.

Kahta Halk Eğitimi Merkezi sergisinde yer alan filografi modelleri, ahşap süsleme ürünleri, takı tasarımları, giysiler, işlemeler, örgüler ve el nakışları gibi çalışalar katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Kahta Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, geleneklerin yaşatılması gelecek kuşaklara aktarılması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi doğrultusunda Kahta’da bu yıl 518 kurs programında yaklaşık 5130 kursiyere eğitim verildiği söyledi.

Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, “Kurum olarak, kurs çeşitliliği sağlamak ve hayat boyu öğrenmeden faydalanan kişi sayısını artırmak için gereken her türlü adımı atmaktayız. Sergimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitimi Müdürü Lütfü Başlı, sergilenen çalışma ve eserleri inceleyerek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan ve kursiyer öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.