Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphanelerden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla yazar öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphanelerden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla yazar öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Ortaokulu’nda düzenlenen program çerçevesinde çocuklar, çocuk kitap yazarı Hilal Doğru ile buluşarak hem söyleşi dinleme hem de kitaplarına ulaşma imkanı buldu.

Programa katılan öğrenciler yazma ve yazarlık konusunda yazar Hilal Doğru’ya birçok sorular sorarak yazma serüveni konusunda bilgi edindi. Okumanın önemi üzerinde duran her yazar, yazar olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar.

Öğrencilere içinizde yazma azmi varsa asla bırakmayın diye tavsiyelerde bulunan yazar Hilal Doğru, öğrencileri yazmaya teşvik ederek büyük bir ışık kaynağı oldu.

Program sonunda yazar Hilal Doğru, Bozuk Para, Farisin Kozası ve Garip Gezegen Suhan adındaki 3 kitabını öğrencilere imzaladı. Öğrencilerin hem söyleşiye ve hem de kitaplara karşı çok büyük bir ilgi gösterdiği programa öğrenci velileri de büyük bir ilgi gösterdi.

Yazar okur buluşmalarının öğrencilerde farkındalık oluşturacağına dikkat çeken Kahta Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal, , kitapların bir öğrencilerin gelişiminde ve birçok yeteneğinin gelişmesinde de önemli bir yeri olduğuna söyleyerek yazar Hilal Doğru ve emeği geçen herkese teşekkür etti.