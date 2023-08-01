Adıyaman’ın Kahta İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ’2023 Yılı Yaz Kuran Kursları Camilerarası Futbol Turnuvası’ başladı.

2023 Yılı Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası Hacı Abdullah Işık Camii ve Marangozlar Camii maçıyla başladı. 12 camiden 180 öğrencinin katıldığı turnuvada, 13-15 yaş grubundaki Kuran Kursu öğrencileri yarışıyor. Turnuva, 9 Ağustos’ta sona erecek ve dereceye giren sporculara sürpriz ödüller verilecek. Gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, “Yaz Kuran Kurslarımızdaki eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki cami ve yaz kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerimizin dostluk ve kardeşliğini pekiştirmek için futbol turnuvası düzenledik. Bu tür aktivitelerle gençlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmayı kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedefliyoruz. Burada çocuklarımıza hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Turnuva, 9 Ağustos’ta sona erecek ve dereceye giren öğrencilerimize sürpriz ödüller verilecek” diye konuştu.