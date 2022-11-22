Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmada şahıstan satışa hazır şekilde toplamda 19 fişek metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle H.Y isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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