Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen E. K., isimli şahsı takibe aldı. Ekipler tarafından Yeni Mahalledeki bir sokakta yapılan çalışmada E.K., isimli şahıs, üzerinde 4 parça halinde 51.61 gram sentetik Kannabinoid ve satışa hazır 6 parça halinde 5.55 gram metanfetamin maddeleri ile yakalandı.

İfadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve E. K., akabinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.