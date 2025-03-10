Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, dijital dönüşüm seferberliği kapsamında yeni teknolojik cihazlarla altyapı çalışmalarını güçlendiriyor.

Son olarak, su kayıplarını tespit etmek için akustik dinleme cihazlarını bünyesine dahil eden Kahta Belediyesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve enerji tasarrufunu hedefliyor.

Kahta Belediyesi, modern altyapı çözümleri ve dijital dönüşüm projeleriyle ilçeye hizmet vermeyi sürdürüyor. Son olarak, bünyesine kattığı son teknoloji akustik dinleme cihazları sayesinde, su kayıpları ve kaçak su kullanımını en verimli şekilde kontrol altına almayı amaçlıyor. Bu cihazlar, yerin altındaki su kayıplarını tespit ederek, yol kaplamalarına zarar vermeden hızlı bir şekilde müdahalede bulunulmasını sağlıyor. Ayrıca, içme suyu terfi merkezlerinde su kullanımıyla ilgili yaşanan enerji kayıplarını minimize ederek, belediye enerji maliyetlerinde de ciddi bir tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahta Belediyesi olarak, içme suyu şebekemizdeki kayıp ve kaçak arızalarını son teknoloji cihazlarla anında tespit edip hızla müdahale ediyoruz. Bu modern ekipmanlar sayesinde, su kayıplarını en aza indirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz ve halkımıza kesintisiz, sağlıklı içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca, asfalt altındaki logar kapaklarının tespitini son sistem dedektörlerle yaparak gereksiz kazı ve asfalt kırımı önlüyoruz. Bu sayede, yol bütünlüğünü bozmadan, zaman, iş gücü ve maliyetlerden tasarruf sağlıyoruz. Altyapı çalışmalarında teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak Kahta’mızın gelişimine katkı sağlıyoruz ve ilçemizin altyapısını daha modern, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kahta Belediyesi, altyapıdaki dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak halkın daha verimli hizmet almasını sağlıyor. Yeni teknolojilerle yapılan bu yatırımlar, ilçenin altyapısını güçlendiriyor ve hem çevre hem de bütçe dostu çözümler sunuyor.