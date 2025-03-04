Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ramazan ayının manevi ruhunu ve dayanışma geleneğini yaşatmak amacıyla, Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda Ramazan Çarşısı’nı halkın hizmetine sundu.

Ramazan Çarşıyla, hem alışveriş hem de kültürel etkinliklerle Kahta halkının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, geleneksel ramazan kültürünü yaşatmak, esnafı desteklemek ve halkın ramazan ayını daha anlamlı bir atmosferde geçirmesini sağlamak amacıyla Ramazan Çarşısı’nı açtıklarını vurguladı.

Ramazan Çarşısı’nda iftariyelik gıdalardan el emeği hediyeliklere, yöresel lezzetlerden geleneksel sanatlara kadar birçok ürün bulunuyor. Başkan Hallaç, ayrıca çarşıda müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri, Karagöz-Hacivat gösterileri, Ramazan sohbetleri ve çeşitli atölyeler gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceğini de açıkladı. Ramazan Çarşısı, Ramazan ayı boyunca açık kalacak ve Kahta halkını geleneksel Ramazan coşkusunu birlikte yaşamaya davet edecek.

Kahta Belediyesi, Ramazan boyunca her hafta bir mahallede iki gün boyunca 2 bin kişilik iftar yemeği verecek. Ayrıca, "Gönül Eli" projesi ile 300 aileye sıcak yemek hizmeti sunulacak ve ihtiyaç sahiplerine 3 bin TL’lik alışveriş kartı desteği sağlanacak. Çölyak hastaları için özel olarak glütensiz gıda paketleri dağıtılacak. Ayrıca, her Cuma Kahta Mıçe Kültür Merkezi’nde manevi konferanslar ve ilahi dinletileri düzenlenecek.

Ramzan Çarşısı’nın sadece alışveriş değil, ramazanın ayının ruhunu birlikte yaşamak için bir fırsat sunduğunu ifade eden Başkan Hallaç, ramazan ayı boyunca hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirerek dayanışmayı artıracaklarını söyledi.

Açılışta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini vurguladı.

Aydın, "Ramazan demek birlik, beraberlik ve kardeşlik demek. Kardeşlik hukukunu esas alarak hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.