Adıyaman’ın Kahta ilesinde Mustafa Kutlu Okumaları panelleri düzenlendi
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında, Kahta Anadolu Lisesi ve Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde "Mustafa Kutlu Okumaları" paneli gerçekleştirildi.
Öğrenciler, daha önce okudukları Mustafa Kutlu eserlerini derinlemesine değerlendirdi.
Panel esnasında dinleyiciler paneli sunan öğrencilere çeşitli sorular yöneltti. Etkileşimli geçen panelde, öğrencilerin analiz yeteneklerini geliştirmeleri ve edebi eserleri daha iyi kavramaları amaçlandı.
Kaynak: İHA