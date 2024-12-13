Adıyaman’ın Kahta ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen elim bir trafik kazasında bir okulun duvarına çarparak vefat eden Muhammet Umut Parlak’ın hatırasını yaşatmak adına bir kütüphane açıldı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Umut Parlak’ın babası Fethi Parlak, oğlunun hayratına ve geleceğe umut olmak için Şehit Aydın Köse İlkokulu’nda bir kütüphane oluşturdu. Kütüphanenin açılışı, Şehit Aydın Köse İlkokulu’nda düzenlenen bir programla gerçekleşti. Açılışı törenine Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Sosyal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Av. Gaffar Çelebi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, duaların ardından kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Açılış sonrası Kaymakam Sosyal ve protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek kütüphaneyi inceledi. Kaymakam Sosyal, öğretmenler odasında okulun genel durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sosyal, kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kütüphanenin çocukların geleceğine ışık tutacağına inandığını ifade etti. Soysal, Muhammet Umut Parlak’ın hatırasını yaşatacak olan anlamlı girişimin, öğrencilere ilham kaynağı olacağını sözlerine ekledi.