Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereyle mücadele çerçevede larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereyle mücadele çerçevede larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva döneminde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında rahat yaşam standartlarına ulaşmasını hedefliyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Şubat ayının sonlarında başlatılan ilçe genelinde muhtemel üreme kaynakları olan su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alınıyor” dedi.