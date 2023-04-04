Adıyaman’ın Kahta ilçesi ile Malatya Pütürge arasında yer alan ve bir çok köye ulaşım sağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı.

Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta (Kocahisar) Köyü yakınlarında heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu. Kahta ilçesi ile Pütürge ilçelerini birbirine bağlayan yolda Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yol güzergahında bulunan Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı, Subaşı ve Taşkale köylerinin de Kahta ilçesiyle ulaşımı kesildi.

Çöken yolda jandarma ekipleri güvenlik şeridi önlem aldı.