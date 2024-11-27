Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kış mevsiminde alınacak trafik önlemleri, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal’ın başkanlık ettiği toplantı, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı trafik birim amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, kış mevsiminde artan trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınacak önlemler değerlendirildi. İlçede trafik akışını düzenlemek, buzlanma nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve denetimlerin artırılması gibi konular ele alındı.