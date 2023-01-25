Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi çerçevesinde eğitim programı düzenlendi.

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Projesi çerçevesinde eğitim programı düzenlendi.

Kahta İlçe Emniye Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitim programı 2 gün sürdü. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kahta da polis sorumluluk sahasında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerine; Kolluk Kuvvetleri ile Özel Güvenlik Görevlileri arasında etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylarda genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla ülkemize özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) hayata geçirilen uygulama hakkında ilçemizde eğitim verilmiştir” ifadelerine yer verildi.