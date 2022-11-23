Adıyaman Kahta ilçesindeki bir inşaat alanında 80 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Kahta ilçesindeki bir inşaat alanında 80 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Menderes Mahallesi’ndeki bir inşaat alanın 80 bin TL değerinde 120 adet pleylut kalıp tahtasının çalınmasının ardından Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara neticesinde kalıp tahtalarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S .E. (31), C.B.(30) ve M.T. (40) isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.