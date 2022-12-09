Ödül töreni, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Yarışmalarda kaybedeninin olmadığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Lütfü Başli, yarışmalara katılan tüm öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında ise Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Fatma Çetin Çakmak, Adıyaman Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Sedanur Ulu ve Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Arzu Genç dereceye girdi.

Öğrenciler, öncelikle kendi okullarında girdikleri yarışmalarda derece elde ederek Adıyaman genelinde yarıştı. Hafızlık yarışmalarında Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hilal Yılmaz, Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Şevval Barak, Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ayşenur Çaktı derece yaptı.

İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, yeteneklerini geliştirerek sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Adıyaman’da düzenlenen Genç Nida Kur’an-ı Kerim ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmaları Kahta TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlendi.

Adıyaman’da yeni yapılan 5 Kur’an kursunun açılışı yapıldı

Adıyaman’da yeni yapılan 5 Kur’an kursunun açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık yarışmalarında Adıyaman’da dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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