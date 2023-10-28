Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘Filistin Biziz, Biz Filistiniz’ konferansı düzenlendi

Kahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Dembir Der Genel Başkanı Mehmet Metiner, Gazze’nin İsrail’in Vieatnam’ı olacağını belirterek, Kudüs’ün Müslümanlar açısından önemine işaret etti. Filistin’in İslam dünyası açısından çok önemli bir yerde durduğunu belirten Metiner, İsrali’in tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlediğini söyledi.

Metiner, “Şu anda Filistinliler sınanmıyor. Biz sınanıyoruz, Arap ülkeleri sınanıyor. Bu saatten sonra ivedilikle ateşkesten sonra en az 1967 sınırları içerisinde başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına evet denilmediği sürece, asla kalıcı bir barış olamaz. Asla çözüm olamaz. Türkiye askeri gücünü devreye koyduğu andan itibaren bütün denklemler değişir. Türkiye Amerika’dan korkmaz. Çünkü Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil. Bakın Çin sesini yükseltti. Rusya sesini yükseltmeye başladı. Yeni bir dünya kurulur. O dünyanın içinde Çin’in, Rusya’nın, Türkiye’nin, İran’ın, mazlum ülkelerin bulunduğu yeni bir Birleşmiş Milletler teşkilatı kurulur. Yeni bir askeri pakt kurulur. Ama asla Amerika emperyalizmine, o emperyalist aklın buyruğuna eyvallah etmez. Bu sorun çözülmediği sürece ne İsrail ne de İsrail’e destek veren ülkeler güvende olmayacaktır. Hiç kimse artık güvende olmayacaktır. Gazze, İslam dünyasının üzerindeki o tozu silkelemesine vesile oldu. Bir de içimizdeki İsrailcilerin maskelerini düşürdü. İslam dünyasının yeniden uyanmasına silkelenmesine, üzerine örtülen o ölü toprağın kaldırılmasına sebep oldu. Ey İsrail, Gazze’yi sadece Gazzelilerden ibaret bilme. Hepimiz Gazzeliyiz. Hepimiz Filistiniz. Filistin biziz biz Filistiniz. Dışişleri bakanımızın çok önemli bir uyarısı var. Bu öylesine yapılmış uyarı değildir. İsrail terör devleti aklını başına devşirmezse, bölgesel büyük bir savaş çıkar. Azdan az, çoktan çok gider. Erdoğan liderliğindeki Türkiye asla bu zulme bu vahşete seyirci kalmayacaktır” dedi