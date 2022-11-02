Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamlığı Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği tarafından ilçe merkezinde ve köylerde kurulu ve faaliyette olan derneklere mevzuat çerçevesinde seminer verildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamlığı Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği tarafından ilçe merkezinde ve köylerde kurulu ve faaliyette olan derneklere mevzuat çerçevesinde seminer verildi.

Kahta İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği tarafından ilçe merkezinde ve köylerde kurulu ve faaliyette olan derneklere mevzuat çerçevesinde dernek kuruluşları, dernek genel kurulları, derneklerin tutacağı defterler, defterlerin nasıl kullanılacağı, dernek harcamaları nasıl yapılır, dernek başkanları ve dernek yönetim kurulların sorumluluklarının neler olduğu, cezai müeyyidelerin ne olduğu, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ile mücadele ve diğer mevzuatlar ile ilgili seminer verildi. Kahta’da aktif bir şekilde faaliyet gösteren 111 derneğin olduğunu ifade eden Kahta İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Ramazan Turan, “Kahta’da aktif bir şekilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerimizle bir araya gelerek dernek mevzuatları çerçevesinde bir eğitim semineri düzenledik. Burada bir derneğin kuruluşundan aktif faaliyetine ve uyması gereken konular hakkında bilgiler verdik. Özellikle cezai işlemler hakkında bilgilendirmeler yapıp dernek yöneticilerimize zamanında yapılması gereken konular hakkında bilgi verdik. Bu ve benzeri şekilde eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz. Amacımız dernek yöneticilerimize dernek mevzuatları hakkında bire bir bilgi vermektir” dedi.

Kahta İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği tarafından verilen eğitim seminerinin oldukça faydalı olduğunu ifade eden dernek yöneticileri ise emeği geçenlere teşekkür ettiler.