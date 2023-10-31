Adıyaman’ın Kahta ilçe Devlet Hastanesinde uzun süredir ara verilen Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Çeşitli nedenlerden dolayı hizmet veremeyen Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç’ın girişimleri sonucu tekrar hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulanan Başhekim Kılıç, “Uzun süredir çeşitli nedenlerden dolayı bu önemli ünite hizmet veremiyordu. Girişimlerimiz ve hastanemize yeni atanan genel cerrahi uzmanlarımızın özverili çalışmalarıyla bu önemli ünite yeniden hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle vatandaşlarımızın Adıyaman ve çevre illere sevkini önemli oranda azaltacaktır” diye konuştu.