Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi adına çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Süleyman Mangal, “Bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve feregat örneği göstererek hayatını ortaya koyan ve şehitlik şerefine erişen kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle anma günüdür. Çanakkale Zaferi’nin Türk tarihinde ayrı bir yeri vardır. Atalarımız üzerine düşeni kat ve kat fazlası ile yerine getirmişlerdir. Lakin vazife onlar için bitmiş bizim için başlamıştır. Bizler Çanakkale’de kanını seve seve akıtmış, şanlı ecdadımızın niçin şehit olduğunu her zaman hatırlamalı ve gelecek nesillere bunu fırsat buldukça anlatmalıyız" dedi.

Kahta Kaymakamlığı’ndaki programın ardından 18 Mart Çanakkale Şehitleri adına Fatih Cami’inde mevlidi şerif okutuldu.

Programa, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaş katıldı.